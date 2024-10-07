У Польщі спостерігається дефіцит автогазу, підвищуються ціни для українських закупівельників

На початку жовтня у Польщі виник дефіцит зрідженого газу (LPG). Тому місцеві трейдери підвищують ціни для українських імпортерів. Про це пише галузеве видання enkorr, повідомляє ЛігаБізнес.

Вартість гуртових партій російської суміші у східних воєводствах Польщі за тиждень зросла на 30-80 зл./т і становить 2850-2950 зл./т ($736-760/т).

Продукт з РФ потрапляє на польський ринок меншими обсягами, ніж у серпні, зазначають аналітики. Як наслідок, трейдери намагаються продати його за цінами, близькими до західної альтернативи.

У вересні обсяги залізничних постачань газу з Росії у польському напрямку становили 44 400 тонн. В останній тиждень минулого місяця, 25-30 вересня, російські компанії спрямували у Польщу 13 500 тонн LPG, внаслідок чого падіння вересневих обсягів від серпня склало лише 10%.

На забезпеченні польського ринку газом позначився й ремонт на Мажейкяйському НПЗ. Литовські компанії щомісяця продають у Польщу 6000-8000 тонн скрапленого газу – невеликий обсяг, але в поточній ситуації важливий.

"Ось так газ закінчується. Я думаю, що цього тижня ми можемо побачити трохи паніки" , – сказав польський трейдер.

На українському напрямку продажів ціни на автомобільні партії ПБТ на умовах FCA зросли на $25-70/т – до $755-820/т. З урахуванням доставлення до польсько-українського кордону автообсяги суміші здорожчали на $20-56/т – до $780-840/т.

"Польський ринок добре працює, тому ми підвищуємо ціни для України", – кажуть у компанії Unimot.

Деякі постачальники встановили фактично загороджувальні ціни, щоб утримати продукт на внутрішньому ринку.

"Ми поки що заблокували продажі, хочемо подивитися, як розвиватиметься ситуація" , – повідомив інший польський трейдер.

Попит з боку України потроху зростає в міру зменшення запасів, але імпортери намагаються вхопити найдешевші пропозиції, яких, утім, стає дедалі менше. Через це скраплений газ на українському ринку вкотре здорожчав. На останніх торгах Укрнафти середньозважена нетто-ціна зросла на $19/т – до $800/т.

На польському ринку пропану також триває зростання цін. Вартість автомобільних партій російського продукту збільшилася на 30 зл./т – до 2900-3030 зл./т.

Ціни на морський пропан у Гданську протягом тижня зросли на $15-20/т – до $765-780/т. З урахуванням доставлення у Малашевичі американський газ коштуватиме 3150-3200 зл./т ($811-826/т).

Зі слів трейдерів, у Польщі відчувається жвавий попит на пропан, але ресурсу на ринку достатньо.