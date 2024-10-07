Борель заявив, якщо не підтримувати Україну, Путін переможе за 15 днів

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що без підтримки Європейського союзу Україна не вистоїть у повномасштабній війні проти Росії﻿. Про це він сказав в інтерв'ю виданню 20minutos.es, повідомляє Ділова столиця.

На запитання журналіста, як закінчити війну в Україні, той відповів, що "багато людей", починаючи з українців, хочуть якнайшвидшого завершення війни, але важливо, як саме її завершити.

"Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, за 15 днів війна закінчиться й Путін досягне своєї мети" , – заявив Боррель.

Він запитав, чи хоче Євросоюз такого розвитку подій "для українців і для безпеки самих європейців".

Боррель вважає, що Захід має зробити все можливе, щоб, "коли настане час" переговорів про мир, можна було б вести їх на умовах, сприятливих для суверенітету й територіальної цілісності України.