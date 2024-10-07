Розвідка РФ завербувала у 2019 році ірландського депутата, щоб вплинути на брекзит - Politico

У 2019 році російська розвідка завербувала депутата ірландського парламенту під час спроб Москви загострити відносини між Ірландією та Великою Британією на тлі Brexit. Про це пише Politico, посилаючись на джерела в ірландському уряді та системі правосуддя, повідомляє Новое время.

Зазначається, що депутата не звинувачували, оскільки формально його дії не підпадали під кримінальну відповідальність — слідчі не виявили доказів передачі секретної інформації або отримання грошей від Росії.

Він залишається членом парламенту, проте його ім'я не розголошують, оскільки він не є офіційним підозрюваним.

Російський агент Сергій Прокоп'єв, який, як стверджує видання, завербував ірландського депутата, був серед чотирьох співробітників російського посольства, висланих з Ірландії у березні 2022 року. Усі вони були ідентифіковані як співробітники російської військової розвідки.

За даними британської газети The Sunday Times, після висилки Прокоп'єв продовжував підтримувати контакт з ірландським депутатом через російську агентку, яка періодично приїжджала до Дубліна, щоб «зберігати з політиком романтичні стосунки».

Як зазначає Politico, Москва мала на меті через ці стосунки «встановити контакти з незаконними збройними угрупованнями» в Північній Ірландії. Проте, зв’язків у депутата насправді не було, додає видання.