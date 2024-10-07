Фіцо запропонував ударити ракетою по Брюсселю, замість допомоги Україні
Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо вважає, що європейські політики мають розуміти про наслідки передачі далекобійного озброєння Україні для ударів углиб РФ. Про це він заявив під час виступу на урочистостях до 80-річчя Карпатсько-Дуклінської операції, повідомляє Фокус.
Очільник уряду Словаччини каже, що "деякі депутати Європарламенту легко кажуть про ракети середньої та великої дальності, натякаючи на ймовірне погодження ударів Україною углиб території РФ".
"Образно кажучи, якби одна така ракета зруйнувала в Брюсселі фонтан, то вони б зрозуміли, про що [йде] мова", — сказав словацький політик.