Фіцо запропонував ударити ракетою по Брюсселю, замість допомоги Україні

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо вважає, що європейські політики мають розуміти про наслідки передачі далекобійного озброєння Україні для ударів углиб РФ. Про це він заявив під час виступу на урочистостях до 80-річчя Карпатсько-Дуклінської операції, повідомляє Фокус.

Очільник уряду Словаччини каже, що "деякі депутати Європарламенту легко кажуть про ракети середньої та великої дальності, натякаючи на ймовірне погодження ударів Україною углиб території РФ".