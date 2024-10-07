Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті

Винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по об'єктах терористів, що належать до штаб-квартири розвідки "Хезболли" у Бейруті.﻿ З посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Винищувачі завдали ударів по об'єктах терористів "Хезболли" на півдні Лівану та в районі Бекаа, зокрема по складах зброї, об'єктах терористичної інфраструктури та пусковій установці.

Крім того, у ЦАХАЛ зазначили, що впродовж минулої доби ізраїльська армія завдала ударів по більш ніж 70 об'єктах терору "Хезболли" на півдні Лівану, зокрема по об'єктах терористичної інфраструктури, пускових установках, центрах командування й управління, а також по сховищу зброї на півдні Лівану.