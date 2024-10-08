Окупанти зайшли на східну околицю Торецька, тривають бої – речниця ЗСУ

Російські військові зайшли на східну околицю Торецька в Донецькій області, тривають запеклі бої.﻿﻿ Про це заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку, бої ведуться в самому Торецьку. Ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен під'їзд… Росіяни зайшли на східну околицю міста, дещо просунулися вулицею Центральною в напрямку шахти "Центральна". Але постійно змінюється ситуація – то ми відбиваємо в них вогневі пункти, то вони десь знищують наші, але ми їх постійно відновлюємо і намагаємося повертати" , – повідомила вона.

Речниця зазначила, що бої йдуть за селище Нелипівка, яке розташоване на північний захід від Нью-Йорка