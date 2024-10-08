На атакованій нафтобазі у Феодосії стояла система ППО "Панцир-С1" – супутник

На території нафтобази в порту окупованої Феодосії, по якій успішно завдали удару Сили оборони, з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", повідомляє Українська правда.

Встановлений на подіумі "Панцир" можна побачити як на відео, опублікованому українським телеграм-каналом АТЕШ, так і на супутникових знімках.

Вона не допомогла відбити атаку українських дронів минулої ночі.

Такі "Панцирі" встановлюють на подіумах для збільшення дальності виявлення цілей.

На території нафтобази в порту окупованої Феодосії, по якій успішно завдали удару Сили оборони, з осені 2022 року стояла система ППО «Панцир-С1». pic.twitter.com/pTMCErJLp1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 7, 2024

Раніше ці системи ППО були встановлені на території нафтобази в Туапсе, поруч з іншими російськими об'єктами критичної інфраструктури.

У Підмосков'ї вони були розміщені недалеко від резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьові.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони у ніч на 7 жовтня успішно вдарили по морському нафтовому терміналу загарбників у місті Феодосія тимчасово окупованого Криму.

Перед цим стало відомо, що у тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів горить нафтобаза, у місті ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

Пізніше в Міноборони РФ заявили, що вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом нібито збили 21 український дрон. Зазначається, що 12 БпЛА нібито збили над Кримом, 6 – над Курською областю і по 1 – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей РФ.