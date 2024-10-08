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Курс валют НБУ на 8 жовтня

Курс валют НБУ на 8 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 8 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 7 жовтня досяг рівня 41.1961 за 1 долар.

Євро подешевшав на 21 коп. до 45.2210 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів упав на 34 коп. до 53.8948 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 20 коп. до 48.1685 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 7 коп. до 10.4625 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.196 100 +0.0102
EUR Євро 45,221 000 --0.2112
GBP Фунт стерлінгів 53.894 800 --0.3367
CHF Швейцарський франк 48.168 500 --0.1973
PLN Польський злотий 10.462 500 --0.0677

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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