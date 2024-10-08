Курс валют НБУ на 8 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 8 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 7 жовтня досяг рівня 41.1961 за 1 долар.

Євро подешевшав на 21 коп. до 45.2210 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів упав на 34 коп. до 53.8948 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 20 коп. до 48.1685 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 7 коп. до 10.4625 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.196 100 EUR Євро 45,221 000 GBP Фунт стерлінгів 53.894 800 CHF Швейцарський франк 48.168 500 PLN Польський злотий 10.462 500

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.