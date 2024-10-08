Курс валют НБУ на 8 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 8 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 7 жовтня досяг рівня 41.1961 за 1 долар.
Євро подешевшав на 21 коп. до 45.2210 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів упав на 34 коп. до 53.8948 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 20 коп. до 48.1685 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 7 коп. до 10.4625 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.196 100
|EUR
|Євро
|45,221 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.894 800
|CHF
|Швейцарський франк
|48.168 500
|PLN
|Польський злотий
|10.462 500
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.