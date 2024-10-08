Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів": загальний залп до 48 ракет

Станом на 6 ранку 8 жовтня росіяни вивели у Чорне море 16 кораблів, з яких 7 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет. Минулої доби у Чорному морі було лише 4 кораблі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Також повідомляється, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою до Азовського моря здійснили 2 судна, які рухались з протоки Босфор.