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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила 1 340 вояк (убитими і пораненими), 47 артилерійських систем та 30 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 662 970 (+1 340) осіб,
  • танків – 8 940 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 17 740 (+30) од,
  • артилерійських систем – 19 203 (+47) од,
  • РСЗВ – 1223 (+0) од,
  • засобів ППО – 973 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 686 (+43) од,
  • крилатих ракет – 2 618 (+3) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 185 (+83) од,
  • спеціальної техніки – 3 373 (+9) од.

Дані уточнюються.

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