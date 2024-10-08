У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

За минулу добу Росія втратила 1 340 вояк (убитими і пораненими), 47 артилерійських систем та 30 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.10.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 662 970 (+1 340) осіб,

танків – 8 940 (+7) од,

бойових броньованих машин – 17 740 (+30) од,

артилерійських систем – 19 203 (+47) од,

РСЗВ – 1223 (+0) од,

засобів ППО – 973 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 686 (+43) од,

крилатих ракет – 2 618 (+3) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 185 (+83) од,

спеціальної техніки – 3 373 (+9) од.

Дані уточнюються.