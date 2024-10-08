Україна буде важливою частиною візиту Байдена до Німеччини – Білий дім

Питання продовження підтримки України у її здатності оборонятися від російської агресії буде важливою частиною візиту президента США Джо Байдена до Німеччини, який запланований на 10-13 жовтня. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу, повідомляє Голос Америки.

"Цей візит підкреслить глибоку відданість та рішучу підтримку трансатлантичній безпеці. Говорячи про Україну та українську самооборону - це буде важливою частиною цього візиту: продовження цієї підтримки, продовження всіх можливих дій, щоб зупинити російську агресію", - сказала Жан-П'єр.

Вона зауважила, що частину розмов у Німеччині присвятять також "продовженню внесків у виконання зобов'язань НАТО".

"Оскільки ми бачимо, що відбувається в Україні, оскільки ми продовжуємо спостерігати агресію Росії, важливо вести цю розмову. Ви бачили лідерство президента щодо України, і що він зміг зробити, аби зміцнити НАТО, щоб понад 50 країн підтримали Україну в боротьбі з цією агресією Росії. І тому це, звісно, буде великою частиною цієї поїздки", - зазначила речниця Білого дому.

За її словами, ця поїздка стане також "потужним символом партнерства США та Німеччини... щодо найгостріших викликів світу, щоб забезпечити людям усі можливості для безпеки і процвітання".

На запитання журналістів, чи може загроза "Мілтон", нового урагану у США, вплинути на графік президента, Жан-П'єр зазначила що "президент стежить за цим дуже, дуже уважно".

"Мені немає чим поділитися щодо змін у подорожах чи розкладі", - додала вона.

Як йдеться на сайті Білого дому, в рамках візиту до Німеччини 12 жовтня 2024 року Байден головуватиме на зустрічі на рівні лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

В Німеччині також запланована зустріч президентів США Джо Байдена й України Володимира Зеленського.

Раніше американські та німецькі урядові джерела оголосили, що, ймовірно, це буде останнім візитом Байдена до Європи перед президентськими виборами у листопаді.