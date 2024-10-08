У Мінреінтеграції розповіли, як ходитимуть евакуаційні поїзди з Донеччини

У жовтні евакуаційні поїзди з Донеччини ходитимуть на Черкащину раз на 4 дні, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У жовтні евакуаційні поїзди з Донеччини ходитимуть на Черкащину раз на 4 дні.

Евакуація — безкоштовна. Щоб виїхати до більш безпечного регіону, можна залишити заявку за телефонами:

0 800 500 121;

(073) 050-01-21 (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal).

Для запису на евакуацію тяжкохворих і людей з інвалідністю діє номер 0 800 332 614.

Також про бажання виїхати можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 1548.

Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Наступний евакуаційний поїзд із Донеччини до Черкаської області вирушить 10 жовтня, кажуть у міністерстві. Номера гарячих ліній громад для попереднього запису — за посиланням﻿.

Як повiдомлялось, ситуація на Донеччині залишається напруженою, найактивніше росіяни атакують на Покровському та Курахівському напрямках.