У Мінреінтеграції розповіли, як ходитимуть евакуаційні поїзди з Донеччини
У жовтні евакуаційні поїзди з Донеччини ходитимуть на Черкащину раз на 4 дні, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
У жовтні евакуаційні поїзди з Донеччини ходитимуть на Черкащину раз на 4 дні.
Евакуація — безкоштовна. Щоб виїхати до більш безпечного регіону, можна залишити заявку за телефонами:
- 0 800 500 121;
- (073) 050-01-21 (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal).
Для запису на евакуацію тяжкохворих і людей з інвалідністю діє номер 0 800 332 614.
Також про бажання виїхати можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 1548.
Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.
Наступний евакуаційний поїзд із Донеччини до Черкаської області вирушить 10 жовтня, кажуть у міністерстві. Номера гарячих ліній громад для попереднього запису — за посиланням.
Як повiдомлялось, ситуація на Донеччині залишається напруженою, найактивніше росіяни атакують на Покровському та Курахівському напрямках.