У Раді вважають, що Україна вступить до НАТО раніше, ніж до ЄС

Виходячи з динаміки переговорного процесу стосовно європейської та євроатлантичної інтеграції, ймовірно, Україна спочатку набуде повноправного членства в НАТО, а вже згодом приєднається до ЄС. Про це у Брюсселі під час "геополітичного діалогу" під егідою Центру європейської політики заявив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє Укрінформ.

"Не хотів би брати на себе невдячну роль Кассандри. Але, як я очікую, ми станемо членами НАТО швидше, ніж членами Євросоюзу. Це пов’язано з певними традиціями щодо розширення ЄС" , - зауважив політик.

Він розповів, що прибув до Брюсселя у складі державної делегації для переговорів щодо продовження скринінгу законодавства України на відповідність європейським правовим нормам. Саме це є найважливішою і суто практичною умовою для членства будь-якої країни в ЄС. При цьому Україна чітко усвідомлює, що процес розширення ґрунтується на досягненнях кожної країни-кандидата, та готова сумлінно працювати, щоб пройти цей шлях до членства в Євросоюзі.