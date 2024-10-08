Кім Чен Ин запевнив, що КНДР не буде нападати на Південну Корею

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна не зацікавлена в силовому об’єднанні Корейського півострова і не має наміру нападати на сусідню Південну Корею, повідомляє Укрінформ.

"Ми не маємо наміру нападати на Республіку Корея. Раніше у нас багато говорилося про якесь звільнення Півдня, навіть розмірковували про силове об’єднання. Нині ж у цьому немає жодної зацікавленості" , - сказав Кім під час відвідання Університету національної оборони в столиці країни.

За його словами, Пхеньян ще на початку року оголосив курс, який передбачає фактичне визнання існування двох держав і відмову від усіх планів об’єднання Півночі та Півдня в одну країну.

"Але проблема в тому, що вони від нас не можуть відстати. Мабуть, у Сеулі немає настільки великої людини, яка б змогла впоратися з таким простим завданням – не чіплятися до нас постійно і не вихвалятися силою" , - додав Кім.

Він повторив, що навіть найбільший в історії полководець не здатний придумати спосіб подолати прірву між військовими потенціалами ядерної та неядерної держав і вчергове пригрозив ворогам ядерним ударом при їх спробі напасти на КНДР.