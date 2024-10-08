Франція депортувала сина Усами Бін Ладена за прославляння тероризму

Омар Бін Ладен, син терориста Усами Бін Ладена, був висланий з території Франції після того, як у 2023 році "розмістив у своїх соціальних мережах коментарі, які були прославлянням тероризму". Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо, повідомляє Європейська правда.

Новий міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо оголосив цього вівторка, 8 жовтня, "адміністративну заборону на в'їзд на територію" Омару Бін Ладену, старшому синові терориста Усами бін Ладена.

"Префект департаменту Орн видав OQTF (зобов'язання залишити територію Франції) і домігся виїзду Бін Ладена", – додав Ретайо.

За словами міністра внутрішніх справ, Омар Бін Ладен проживає в Орні з 2021 року "як чоловік громадянки Великої Британії", а в 2023 році виступив з коментарями, що є прославлянням тероризму.