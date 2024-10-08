Відпочивав на Сейшелах: до суду передали справу ексвоєнкома Борисова

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактами підроблення документів та їх використання, самовільного залишення місця служби та ухилення від військової служби (ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 409 КК України). Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, повідомляє Лівий берег.

Прізвище воєнкома не вказують, але імовірно йдеться про Євгена Борисова.

Слідство встановило, що 2 грудня 2022 року колишній керівник Одеського ОТЦК та СП не з’явився вчасно на службу і ухилявся від її проходження до 16 грудня 2022 року. Як підтвердження поважної причини свого нез’явлення він надав підроблену виписку з медичної карти денного стаціонару про нібито перебування з 2 по 16 грудня 2022 року на лікуванні у медзакладі, начебто затверджена керівництвом лікарні, без прізвища лікаря та його посади.

19 грудня 2022 року, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині, колишній військком обманом отримав переводний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон.

При цьому встановили, що з грудня 2022 року по січень 2023 року він відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія.

Наразі колишній одеський військком перебуває під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Що відомо про справу Борисова﻿

Одеського ексвоєнкома Борисова заарештували з заставою у 150 млн у липні минулого року. Перед тим йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. У квітні цього року розслідування завершили.

В квітні 2023 року екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова в кінці 2022 року придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю більше 3 мільйонів євро а також офісне приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини з'явився Mercedes Gelendvagen.

Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР відкрило провадження щодо фактів зловживань під час призову військовозобов’язаних.

У липні цього року ДБР завершило досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У грудні минулого року накладено арешт на нерухоме майно одеського воєнкома в Іспанії - віллу та офісне приміщення. Також судом накладено арешт на 9 земельних ділянок, два будинки, домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири, 6 елітних автомобілів.

28 травня Борисова у Києві повторно затримали на виході із СІЗО після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень. Згодом його знову помістили під варту і призначили 140 мільйонів гривень застави.