Кадиров розкритикував російську владу за міграційну політику
Глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував російську владу за посилення міграційної політики, заявивши, що деякі заходи "зіштовхують Росію із сусідніми братніми регіонами", повідомляє Ділова столиця.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Міграційну політику якщо й міняти, то не так огидно, коли розлючено кидаються на всіх немісцевих, хто під руку попадеться. Затримують, водночас останнім часом ці заходи проводяться дуже жорстко", – наголосив Кадиров.
За його версією, пов’язані з міграцією проблеми в Росії виникли не з вини приїжджих, тож видворенням іноземців ці проблеми не вирішити.
"Тут корінь через безладність тих, хто свого часу мав займатися питаннями, що перебувають у їхній компетенції, і оперативно реагувати на будь-які загострення. Ось тільки не було ніякого контролю", – скаржиться Кадиров.
На його думку, російській владі варто налагодити "грамотну систему міграційного контролю, вибудувати правильну політику в цій сфері", а не наражати на "безладну інквізицію" громадян інших країн.
"Розпалюючи в суспільстві ненависть до мігрантів, ми нічого доброго не досягнемо, а, навпаки, лише посилимо ситуацію. Потрібно усунути причини, а не займатися їхніми наслідками", – продовжив він критикували владу РФ.