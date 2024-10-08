DeepState: Росіяни окупували ще два населені пункти

Російські війська окупували ще два населені пункти на Курахівському та Куп'янському напрямках.

Про це повідомляє﻿ DeepState.

За даними проєкту, окупанти захопили Желанне Перше (Курахівський напрямок) та Стельмахівку (Куп'янський напрямок). Також війська РФ просунулися у Максимільянівці (Курахівський напрямок).

Раніше DeepState повідомляв﻿, що російські війська завершили повну окупацію Красногорівки Донецької області.

Також російські військові зайшли﻿ на східну околицю Торецька в Донецькій області, тривають запеклі бої, повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.