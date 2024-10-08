DeepState: Росіяни окупували ще два населені пункти
Російські війська окупували ще два населені пункти на Курахівському та Куп'янському напрямках.
Про це повідомляє DeepState.
За даними проєкту, окупанти захопили Желанне Перше (Курахівський напрямок) та Стельмахівку (Куп'янський напрямок). Також війська РФ просунулися у Максимільянівці (Курахівський напрямок).
Раніше DeepState повідомляв, що російські війська завершили повну окупацію Красногорівки Донецької області.
Також російські військові зайшли на східну околицю Торецька в Донецькій області, тривають запеклі бої, повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.