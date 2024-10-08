Польські фермери відновлюють блокаду вантажівок на кордоні з Україною

Польські фермери збираються відновити блокаду руху вантажів через кордон з Україною, як минулого року, та анонсували першу блокаду для КПП "Медика-Шегині", яку хочуть тримати до кінця року, повідомляє Європейська правда.

У Державній митній службі України зазначили, що отримали від польської сторони інформацію про плани місцевих фермерів почати блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня і тримати блокаду до 31 грудня.

Це повідомлення опублікували у вівторок 8 жовтня.

"Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі. У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково" , – зазначили у Держмитслужбі.

Інформацію про акцію опублікував один з основних організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер, зазначивши, що "роботи у полі скінчились і можна боротися за своє".

У заявці на акцію вказані ті ж часові рамки, з 8 жовтня до 31 грудня; конкретна година початку блокади не зазначена.

Раніше Польща попередила про значні труднощі у русі зі свого боку кордону на КПП "Ягодин-Дорогуськ" до 14 листопада у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття.

Попередня блокада фермерів, що тривала всю холодну пору року, завершилася в кінці квітня 2024 року – зі зняттям останньої блокади на КПП "Гребенне – Рава-Руська".

Невдовзі перед тим прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.