Зеленський закликав Захід "не тримати зброю на складах"

Президент Володимир Зеленський заявив партнерам, що системи протиракетної оборони та інша зброя не повинні лежати на складах, адже необхідно, щоб вони працювали заради порятунку людей, повідомляє Укрінформ.

"Очевидна необхідність для України – посилити нашу ППО так, щоб унеможливити цей російський терор. Усюди, де це потрібно. Важливо, щоб великі країни, які мають необхідну зброю, справді були великими в захисті життя – не тримали цю зброю десь там, на складах чи зберіганні, а щоб "Петріоти" та все інше реально працювало для порятунку життів людей" , - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Харкову, унаслідок чого пошкоджене цивільне виробництво. Відомо про 21 постраждалого, серед них - дитина 16 років. Троє - у тяжкому стані.