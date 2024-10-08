Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою – прокуратура

Під вартою залишили 18-річного мешканця Дніпра, якого підозрюють в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної прокуратури, повідомляє Лівий берег.

"За принципової позиції Львівської обласної прокуратури Львівським апеляційним судом залишено під вартою 18-річного мешканця м. Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон (ч. 1 ст. 115 КК України)" , – повідомили у прокуратурі.

Раніше Галицький районний суд м. Львова продовжив підозрюваному В'ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.

Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Проте суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Перед цим йому подовжили запобіжний захід і продовжили розслідування на шість місяців.

Ірину Фаріон було вбито 19 липня, ймовірного виконавця замаху затримали у Дніпрі вже за тиждень.

В'ячеслав Зінченко заперечив свою провину. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внести заставу.

Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська та політична діяльність Фаріон і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві "російський слід".