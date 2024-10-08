Виплати субсидій в Україні: через яку причину їх можуть призупинити

Виплати житлових субсидій можуть призупинити через наявність боргів за житлові-комунальні послуги, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Мінсоцполітики України.

Там нагадали, що житлова субсидія - це державна допомога, яка має цільове призначення, а саме оплату спожитих житлово-комунальних послуг. Вона надається найбільш вразливим категоріям громадян, щоби зменшити навантаження на їхній сімейний бюджет при сплаті житлово-комунальних послуг.

Однак, якщо родина, отримуючи субсидію, не сплачує взагалі квитанції за надані житлово-комунальні послуги, а лише накопичує борги - тоді виплати можуть призупинити. Це пояснюється тим, що субсидія у такому випадку використовується не за призначенням.

"Тому одним з критеріїв перепризначення житлової субсидії є контроль за платіжною дисципліною отримувачів. Тобто, якщо ви отримували субсидію й у вас є заборгованість за житлово-комунальні послуги, надання субсидії припиняється" , - заявили у Мінсоцполітики.

Там повідомили про спосіб, завдяки якому можна поновити виплати субсидій:

По-перше, заборгованість можна погасити поступово, для чого необхідно укласти з постачальниками комунальних послуг договори про реструктуризацію заборгованості.

Далі, якщо регулярно сплачувати борг і не пропускати поточні платежі, тоді при зверненні за призначенням субсидії потрібно буде долучити копію договору про реструктуризацію з надавачем послуги,

Важливо пам'ятати, що борг за комунальні платежі можна реструктурувати на строк до 60 місяців, залежно від суми заборгованості та доходів боржника.

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомляла про те, що до кінця року на виплати субсидії залишилось достатньо коштів, щоб вчасно надати необхідну фінансову допомогу окремим категоріям громадян.

Водночас видатки на житлові субсидії та пільги в бюджеті на 2025 рік були скорочені на 15%.