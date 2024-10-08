ЯToshihiro Oimatsuонія надасть Україні партію енергообладнання та захисні конструкції – посол

Японія готує до передачі Україні в жовтні генератори, великі трансформатори та інше енергетичне обладнання й габіони для його захисту. Про це заявив посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда, який завершує свою дипломатичну місію, повідомляє Укрінформ.

"Ми готуємося вже з жовтня надати генератори, великі трансформатори та інше енергетичне обладнання. Зокрема, ми передамо малі генератори населеним пунктам у восьми областях – Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Житомирській та Кіровоградській, а також державним енергетичним компаніям" , – сказав він.

Посол додав, що Японія готується постачати турбіни для когенерації та газові когенераційні установки, приділяючи особливу увагу Харкову. Крім того, за словами дипломата, Японія розглядає можливість надання додаткових великих трансформаторів.

"Але якщо надане обладнання буде знищено, то наші зусилля виявляться марними. Тому ми наразі готуємося надати габіони – захисні конструкції для таких генераторів. Ми їх називаємо ґрунтовою бронею. Постачання розпочнеться у жовтні, а завершиться передача до кінця року" , – зауважив Мацуда.

Дипломат зазначив, що за даними української сторони, японські габіони особливо ефективно захищають від уламків ракет і дронів, які потрапляють на об’єкти при знищенні системами ППО.