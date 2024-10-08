ЗМІ: Банки у Нідерландах розморозили російські активи на пів мільярда євро

Фінансові організації у Нідерландах розморозили близько 560 мільйонів євро російських активів, повідомляє Економічна правда.

Про це пише місцеве видання Telegraaf із посиланням на документи, надіслані до парламенту міністром закордонних справ Каспаром Вельдкамом.

У січні в нідерландському парламенті було оголошено, що загальна сума заморожених російських активів становитиме €660 млн, проте до 1 липня було заблоковано 97,2 мільйона.

Розмороження коштів відбулося "внаслідок надання винятків для незавершених платежів та відсторонення санкціонованих власників", йдеться в документі.

Значна частина цієї суми — 430 мільйонів євро — належить двом компаніям РФ, як зазначено в додатку до документа.

Зокрема, 230 мільйонів євро від конкретної компанії більше не підлягали заморожуванню, оскільки компанія через спеціальну конструкцію була "формально відсторонена" від російського власника.

Видання RTL пише, що ці дві компанії мають одного російського власника. Активи були розморожені, оскільки було створено конструкції, які забезпечують, що остаточний власник не має жодного впливу на компанії, і гроші не можуть опинитися в руках санкціонованого власника через непрямі шляхи.

Міністерство економіки країни перевіряє, чи відповідають ці механізми правилам ЄС щодо "відсторонення" власника.