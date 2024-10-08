Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не лише привітав главу Кремля Володимира Путіна з днем народження 7 жовтня, але й зробив подарунок тому, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Ердоган не просто вчора (7 жовтня — "ДС") зателефонував Путіну по телефону, а й надіслав подарунок до дня народження, розповіли у Кремлі. Який — не уточнили, але зазначили, що це був "добрий турецький подарунок" , — наводять слова.

Пєскова кремлівські пропагандисти.

Речник додав, що були інші подарунки з-за кордону.

Він назвав "особливо теплим" привітання Путіну від глави КНР Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, у Москві відбувається саміт лідерів країн СНД. Там глава МЗС Росії Сергій Лавров, серед іншого, цікавиться квадроберами у Вірменії.