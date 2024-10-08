У Раді спрогнозували, коли Дмитрука та Одарченка виключать з комітетів

Верховна Рада може вже найближчим часом розглянути проєкт постанови про виключення зі складу комітетів нардепів Андрія Одарченка та Артема Дмитрука. Тільки вчора, 7 жовтня, таку ініціативу внесли до парламенту.﻿ Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна в ефірі телемарафону, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Я впевнена, що це рішення (виключення з комітетів Дмитрука та Одарченка - ред.) буде проголосовано найближчим часом. Я впевнена, що новини про це ми почуємо дуже швидко" , - наголосила Радіна.

Вона уточнила, що проєкт постанови буде проголосований вже на найближчому пленарному засіданні.

При цьому Радіна додала, що, на її думку, нардепи-втікачі не зможуть оскаржити рішення про виключення їх зі складу комітетів.

"Тому що призначення на посади в комітетах та звільнення з посад у комітетах - це право ВР. А якщо такі рішення прийняті відповідно до процедури, а процедура ініціювання постанови і відповідно голосування її у Верховній Раді буде дотримана, то за дотримання такої процедури це рішення не оскаржується" , - пояснила нардеп.

Що передувало

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють Андрія Одарченка у спробі підкупу тоді ще голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. Нардеп пропонував Найєму хабар у розмірі 50 тисяч доларів, щоб "сприяти" виділенню грошей на ремонт університету, де він був ректором.

При цьому Артема Дмитрука підозрюють у нападі на військового та правоохоронця.

Обидва нардепи втекли за кордон, їх оголосили у міжнародний розшук.

Попри це, вчора, 7 жовтня, Дмитрук брав участь у засіданні правоохоронного комітету Ради. Після цього до парламенту внесли постанову щодо виключення Дмитрука та Одарченка зі складу комітетів.