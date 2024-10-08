Байден, Шольц, Макрон і Стармер зустрінуться перед "Рамштайном": що обговорять

Президенти США та Франції Джо Байден і Еммануель Макрон, глави урядів ФРН і Великої Британії Олаф Шольц і Кір Стармер зустрінуться в Берліні безпосередньо перед зустріччю у форматі "Рамштайн" на вищому рівні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на німецькі урядові джерела.

Зустріч запланована на ранок 12 жовтня у відомстві канцлера Німеччини в Берліні. Темою її буде підтримка України.

Окрім того, планується обговорити розвиток подій навколо близькосхідного конфлікту.

Пресконференції за результатами дискусії не планується.

Після зустрічі четверо політиків, як очікується, мають вирушити на базу ВПС США «Рамштайн» на заході ФРН, де того ж дня пройде перша зустріч Контактної групи по Україні на вищому рівні. Участь у ній планує взяти і Президент України Володимир Зеленський.