СБУ за допомогою дронів Sea Baby вразила 11 російських військових кораблів

Служба безпеки України за допомогою морських дронів успішно уразила 11 російських військових кораблів, серед яких були й ракетоносії, що здійснювали обстріли території України.﻿ Про це в етері телемарафону сказав речник СБУ Артем Дехтяренко, повідомляє Новое время.

За його словами, дрони Sea Baby за два роки перетворилися на універсальну платформу, здатну виконувати різноманітні завдання.

«Sea Baby може виконувати дистанційне мінування, ураження військових об'єктів з моря за допомогою системи РСЗВ та інші дії, про які ми поки не можемо говорити. Такого раніше не робили» , — зазначив Дехтяренко.

Загалом, завдяки морським дронам СБУ вдалося вразити 11 російських кораблів, серед яких ракетоносії, що обстрілювали територію України, підсумував речник.