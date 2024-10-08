"Енергоатом" попередив про можливу підготовку ударів по АЕС
Російські "шахеди"знову порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської АЕС, що може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі. З посиланням на пресслужбу "Енергоатома", повідомляє Економічна правда.
"В ніч з 6-го на 7-ме жовтня два російських БпЛА були зафіксовані поруч з промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС. Відстань прольоту шахедів від ядерних об'єктів становила менше 10 км", - йдеться у повідомленні.
"Енергоатом" зазначає, що випадки фіксації російських БпЛА за останній час кратно збільшилися, що може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі.