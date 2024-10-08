В Україні створюють реєстр постраждалих від російської агресії дітей

Верховна Рада ухвалила Закон «Про основи соціальної захищеності дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України».﻿ Про це заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.

За словами Геращнко, відповідний законопроєкт №9042-1 у другому читанні підтримали 232 депутати.

Ухвалений закон передбачає створення державного реєстру дітей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України, а також компенсації дитині за шкоду життю та здоров’ю у зв’язку зі збройною агресією РФ, які будуть здійснюватися за рахунок репарацій та міжнародної фінансової допомоги.

Згідно з документом, гарантується надання постраждалій дитині соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб (психічних та психологічних розладів, насильство, втрата батьків або одного з них, примусова депортація, отримання інвалідності тощо).

Дітям, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками (очевидцями), гарантується медична і психологічна допомога та необхідні реабілітаційні заходи, постраждалим від збройної агресії - надання послуг з оздоровлення та відпочинку.