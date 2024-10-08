В Україні створюють реєстр постраждалих від російської агресії дітей
Верховна Рада ухвалила Закон «Про основи соціальної захищеності дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України». Про це заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.
За словами Геращнко, відповідний законопроєкт №9042-1 у другому читанні підтримали 232 депутати.
Ухвалений закон передбачає створення державного реєстру дітей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України, а також компенсації дитині за шкоду життю та здоров’ю у зв’язку зі збройною агресією РФ, які будуть здійснюватися за рахунок репарацій та міжнародної фінансової допомоги.
Згідно з документом, гарантується надання постраждалій дитині соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб (психічних та психологічних розладів, насильство, втрата батьків або одного з них, примусова депортація, отримання інвалідності тощо).
Дітям, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками (очевидцями), гарантується медична і психологічна допомога та необхідні реабілітаційні заходи, постраждалим від збройної агресії - надання послуг з оздоровлення та відпочинку.