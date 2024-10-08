ВРУ ухвалила законопроект про електронне посвідчення ветерана
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про запровадження електронного посвідчення ветерана, як основного документа, що підтверджує цей статус. Про це заявила народна депутатка від фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко, повідомляє Ділова столиця.
За відповідний законопроєкт № 11376 про внесення змін до закону Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо уточнення деяких норм проголосували 256 народних депутатів.
У законопроєкті також пропонується додати термін травма до однієї з причин інвалідності або смерті.
"Це дозволить визнати травму як підставу отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім'ї загиблого", — додала нардепка.