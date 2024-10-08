ВРУ ухвалила законопроект про електронне посвідчення ветерана

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про запровадження електронного посвідчення ветерана, як основного документа, що підтверджує цей статус﻿. Про це заявила народна депутатка від фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко, повідомляє Ділова столиця.

За відповідний законопроєкт № 11376 про внесення змін до закону Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо уточнення деяких норм проголосували 256 народних депутатів.

У законопроєкті також пропонується додати термін травма до однієї з причин інвалідності або смерті.