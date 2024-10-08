Двох співробітників ФСБ заочно засудили до 15 років увʼязнення через кібератаки

Українські правоохоронні органи заочно засудили до 15 років позбавлення волі двох колишніх посадовців Головного управління Служби безпеки України в Криму, які працюють на ФСБ Росії.﻿ З посиланням на Офіс генпрокурора України, повідомляє Новое время.

У суді прокурори довели, що у 2014 році засуджені зрадили свою присягу, перейшовши на бік окупантів під час збройного конфлікту. Вони вступили до ФСБ і сприяли російським спецслужбам у проведенні підривної діяльності проти України, а також стали частиною злочинного хакерського угруповання Armageddon.

З березня 2014 року до березня 2021 року угруповання здійснювало кіберрозвідку та кібератаки, створюючи приховані технічні канали для витоку інформації, збору конфіденційних даних, а також викрадення ідентифікаторів доступу і персональної інформації, здебільшого правоохоронців та військових.

Вони також здійснювали кібератаки, спрямовані на блокування роботи державних і корпоративних електронних ресурсів України і проводили акції кібернетичного впливу на користь російських спецслужб.

З січня 2020 року до березня 2021 року підозрювані разом з іншими членами угруповання Armageddon здійснили атаки на об'єкти критичної інформаційної інфраструктури установ, що забезпечують належне функціонування економічної і правоохоронної систем України, а також її обороноздатності.

Засуджені здійснювали незаконне втручання в роботу комп’ютерів і серверів державних установ України, що призвело до витоку, блокування та спотворення інформації, а також до порушення процесу її обробки та маршрутизації на користь російських спецслужб.

Вирок суду набрав чинності.