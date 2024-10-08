Генпрокурор звільнив свого ексзаступника Вербицького з органів прокуратури

В Офісі генпрокурора завершили службове розслідування щодо колишнього заступника генпрокурора Дмитра Вербицького, результати якого передали до НАБУ. У понеділок, 8 жовтня, Вербицький подав заяву про звільнення з органів прокуратури, і генеральний прокурор Андрій Костін її підписав.﻿ З посиланням на коментар генпрокурора, повідомляє Суспільне.

«Щодо службового розслідування, яке було розпочато — воно завершено. І всі матеріали, як висновки, так і всі матеріали службового розслідування, були спрямовані до НАБУ, відповідно до запиту детектива, який розслідує ймовірне незаконне збагачення Вербицького» , — заявив Костін.

Нагадаємо, 7 травня проєкт розслідувань Схеми повідомив, що Вербицький мешкає в елітному київському котеджному містечку Коник, де його племінник купив будинок за понад 2 мільйони гривень за дорученням від одеського бізнесмена. Ця ціна є в шість разів нижчою за ринкову.

11 червня журналісти повідомили, що дівчина Вербицького Христина Ільницька стала власницею маєтку за 48 мільйонів гривень у Києві та Porsche за 100 тисяч доларів. У травні цього року вона придбала будинок в елітному містечку Коник. За нього вона заплатила у 24 рази менше.

Пізніше Ільницька назвала «неправдивою» інформацію у розслідуванні Схем, зазначивши, що все майно купила власним коштом.

21 червня Андрій Костін усунув Дмитра Вербицького від виконання обов’язків. Своїм наказом він тимчасово поклав обов’язки Вербицького на інших заступників генпрокурора.

1 липня в Офісі генпрокурора повідомили, що звільнили Вербицького з посади заступника генерального прокурора України. Цього ж дня він заявив, що пішов за власним бажанням для збереження репутації відомства.