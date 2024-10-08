ЗСУ зберігають необхідний тиск на РФ у Курській області - Зеленський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Ставки верховного головнокомандувача звітував про діяльність українських військ на фронті, зокрема щодо операцій в Курській області РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, повідомляє Новое время.

«Зараз триває вже третій місяць боїв у Курській області, і ми зберігаємо необхідний тиск на Росію в цьому напрямку» , — сказав президент.

Також, за його словами, під час Ставки заслухали звіт голови Головного управління розвідки Кирила Буданова, який поінформував про ситуацію в системі противника та про вплив на неї українських спецслужб.

Зеленський 8 жовтня провів засідання Ставки, основною темою якого стало забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою.