Опитування NYT показало покращення позиції Гарріс серед виборців США

Віцепрезидентку США Камалу Гарріс за останній місяць стали більш прихильно сприймати виборці в аспектах довіри та змін, де республіканський кандидат Дональд Трамп раніше мав виключну перевагу. З посиланням на опитування The New York Times та Сієнського коледжу, повідомляє Європейська правда.

На загальнонаціональному рівні рейтинг Гарріс становить 49% проти 46% у Трампа, тоді як у вересневому опитуванні обидва кандидати мали по 47%. Серед іншого, за місяць про підтримку Гарріс заявили 9% виборців Республіканської партії, тоді як раніше було 5%.

Опитування NYT та Сієнського коледжу показало, що 46% виборці вважають Гарріс "кандидатом, який несе зміни", у Трампа цей показник становить 44%. У попередніх опитуваннях більшість називала кандидатом, що несе зміни, саме Трампа.

Також Гарріс із великим відривом називали більш чесною і гідною довіри, ніж Трампа. Крім того, кампанія демократки оцінюється як більш весела: таку думку поділяють 43% опитаних, зокрема 13% республіканських виборців.

Водночас Трамп утримав перевагу над Гарріс як "сильний лідер", хоча і з невеликим відривом, а також користується більшою довірою в питанні управління економікою – найбільшою турботою американців.