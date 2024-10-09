США та арабські країни ведуть переговори з Іраном про припинення вогню – ЗМІ

Сполучені Штати та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном про всеосяжне припинення вогню на всіх фронтах у регіоні Близького Сходу.﻿ Про це повідомляє ізраїльський "12 канал", пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що Ізраїль наразі не бере участі в цій ініціативі, але високопоставлені ізраїльські чиновники були про неї проінформовані.

Наразі незрозуміло, як ці зусилля вплинуть на ситуацію в Секторі Газа, що є більш складною за інші фронти. Причиною є намір Ізраїлю продовжувати бойові дії навіть після потенційної угоди про звільнення заручників та вимогу ХАМАСу вивести ізраїльські війська у будь-якій угоді.

"Наразі ми перебуваємо в позиції сили, припинення вогню буде на наших умовах, включно з відходом ("Хезболли". - ред.) за річку Літані та демонтаж усіх військових об'єктів "Хезболли" в районах поблизу кордону" , - сказав один із високопоставлених ізраїльських чиновників.

"Хезболла" змінила позицію

Тим часом представники ліванського угруповання "Хезболла" більше не вимагають перемир'я у Секторі Газа як умови для досягнення перемир'я у Лівані.

Заступник лідера угруповання Наїм Кассем розірвав цей зв'язок у своєму телевізійному виступі у вівторок, 8 жовтня, пообіцявши продовжувати підтримувати ХАМАС і палестинців у їхній боротьбі з Ізраїлем.

Кассем, що став найвищою посадовою особою "Хезболли" після ліквідації ізраїльтянами Хасана Насралли, заявив, що підтримує зусилля спікера ліванського парламенту Набіха Беррі щодо забезпечення перемир'я - без висунення будь-яких попередніх умов.

"Ми підтримуємо політичну діяльність, яку очолює Беррі під назвою припинення вогню. Якщо ворог (Ізраїль) продовжить свою війну, то все вирішить поле бою" , - сказав Кассем.

Двома днями раніше двоє посадовців "Хезболли" нижчого рангу також говорили про перемир'я у Лівані, не пов'язуючи його з Сектором Газа. Офіційно угруповання про зміну своєї позиції не заявляло.

Ліванський урядовець на умовах конфіденційності повідомив агентству Reuters, що "Хезболла" змінила свою позицію через низку чинників. Зокрема через масове переміщення людей із головних районів проживання прихильників шиїтського угрупування на півдні Лівану та у південних передмістях Бейрута.

За словами чиновника, це також пов'язано з посиленням наземної кампанії Ізраїлю і запереченнями щодо позиції "Хезболли" з боку деяких ліванських політичних гравців.

Додамо, що відтоді, як "Хезболла" почала запускати ракети через ліванський кордон на наступний день після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, офіційні представники "Хезболли" регулярно заявляли, що не зупиняться, доки Ізраїль не завершить війну в Секторі Газа.