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Сили оборони знешкодили ще понад тисячу окупантів та 19 артсистем

Сили оборони знешкодили ще понад тисячу окупантів та 19 артсистем
Фото: Міноборони

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 150 окупантів, 4 танки, 11 ББМ та 19 артсистем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – БпЛа ОТР та літаки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 664 120 (+1 150) осіб,
  • танків – 8 944 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 17 751 (+11) од,
  • артилерійських систем – 19 222 (+19) од,
  • РСЗВ – 1 223 (+0) од,
  • засобів ППО – 973 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 718 (+31),
  • крилатих ракет – 2 618 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 240 (+55) од,
  • спеціальної техніки – 3 385 (+12) од.

Дані уточнюються.

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