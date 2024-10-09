Ситуація на фронті: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Минулої доби на фронті зафіксували 172 бойові зіткнення Сил оборони з російським військом, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення" , — зазначають у штабі.

За уточненою інформацією, вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням 3 ракет, а також 82 авіаудари, зокрема скинули 137 керованих авіабомб. Крім цього, здійснили 3460 обстрілів, з них 70 — із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 1190 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів: Яструбине, Павлівка, Тур’я, Хотінь, Кіндратівка, Новоіванівка, Гірки, Волфине, Ободи, Річки, Питомник, Харків, Малі Проходи, Борівська Андріївка, Петропавлівка, Черкаська Лозова, Берестове, Вишневе, Першотравневе, Богуславка, Загризове, Торське, Ямполівка, Лиман, Дронівка, Сіверськ, Юрківка, Часів Яр, Костянтинівка, Дружківське, Дружба, Катеринівка, Торецьк, Олександропіль, Катеринівка, Новодарівка, Богоявленка, Велика Новосілка, Лобкове, Новопіль, Мала Токмачка, Львове.

За минулу добу ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і техніки, один засіб протиповітряної оборони та один командний пункт російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог намагався 4 рази штурмувати в районах Вовчанська і Стариці. Крім цього, окупанти атакували керованими авіабомбами Харків: постраждали мирні жителі та цивільна інфраструктура.

На Куп’янському — за добу було 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурми неподалік Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки.

На Лиманському — ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Невського, Новосадового та Діброви.

На Сіверському — українські захисники відбивали 2 спроби штурму поблизу Івано-Дар’ївки та Спірного.

На Краматорському — окупанти атакували 4 рази: у районах Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому — ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив 12 атак неподалік Торецька, Неліпівки та Диліївки.

На Покровському — Сили оборони зупинили 37 спроб штурмів та атак у напрямку Сухої Балки, Новоторецького, Променя, Сухого Яра, Лисівки, Крутого Яра, Новогродівки та Селидового. Найбільша концентрація атак була поблизу Селидового та Лисівки.

На Курахівському — Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Катеринівки та Антонівки. Окрім того, ворог атакував у напрямку Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного.

На Времівському — росіяни 6 разів намагалися штурмувати українські позиції в районі Богоявленки.

На Оріхівському — окупаційні війська 2 рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському — було 6 безуспішних атак.

На Волинському та Поліському — ознак формування наступальних угруповань РФ не фіксували.

"Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 10 авіаударів 11 КАБами по власній території" , — додають у Генштабі.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно обстрілює з артилерії та авіації українські населені пункти.

Як повiдомлялось, у ніч проти 9 жовтня російські війська атакували геріатричний центр у Степанівці Херсонської області, внаслідок чого постраждали двоє медиків.