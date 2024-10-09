РФ з 2025 року не буде патрулювати кордон Вірменії з Іраном

З 1 січня 2025 року російські прикордонники перестануть нести службу на контрольно-пропускному пункті на кордоні Вірменії та Ірану. Про це під час зустрічі в Москві домовилися президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Радіо Свобода.

Прикордонне управління ФСБ Росії у Вірменії включає чотири прикордонні загони – у Гюмрі, Армавірі, Арташаті та Мегрі.

Крім того, на зустрічі Пашинян представив програму "Перехрестя миру". Це запропонована Єреваном альтернатива Зангезурського транспортного коридору, що йде територією Сюнікської області Вірменії і з'єднує Азербайджан з його ексклавом — Автономною Республікою Нахічеванської.

Згідно з планом, транспортна комунікація, що проходить через Вірменію, Туреччину, Азербайджан та Іран, діятиме під суверенітетом та юрисдикцією кожної країни без участі Росії.

Москва та Єреван уклали договір про статус російських прикордонних військ у Вірменії у вересні 1993 року. За договором Єреван уповноважив Росію контролювати кордон Вірменії з Туреччиною та Іраном. Зміст російських прикордонників у Вірменії забезпечують уряди обох країн.

31 липня російські прикордонники завершили службу в аеропорту Звартноц у Єревані. Відповідну вимогу у березні висунула Рада безпеки Вірменії.

Сьогодні ж Путін зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. За словами представника Кремля Дмитра Пєскова, президент Росії обговорював з Алієвим та Пашиняном питання роботи Зангезурського коридору.

За тристоронньою угодою, підписаною в листопаді 2020 року після того, як Азербайджан внаслідок 44-денної війни з Вірменією повернув під свій контроль території Карабаху, транспортне сполучення в Зангезурському коридорі має проходити за участю прикордонних військ ФСБ.

Мирний договір між Баку та Єреваном досі не підписано. Президент Азербайджану раніше заявляв, що документ узгоджено приблизно на 80%. Цю інформацію під час нещодавньої зустрічі із президентом Франції підтвердив і прем'єр Вірменії. За словами Пашиняна, Єреван готовий підписати узгоджені пункти договору, не чекаючи усунення спірних формулювань.

Азербайджан наполягає, що для укладання мирного договору у Вірменії має бути змінено Конституцію, в преамбулі якої міститься пункт про "возз'єднання Вірменії з Нагірним Карабахом". Баку розцінює це формулювання як територіальну претензію до Азербайджану.

Пашинян раніше заявляв, що Єреван визнає територіальну цілісність Азербайджану, включаючи Карабах.

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