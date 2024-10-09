Кандидат у віцепрезиденти від демократів виступив за зміну виборчої системи США

Партнер Камали Гарріс на прийдешніх виборах у США Тім Волз на заході зі збору коштів у Каліфорнії заявив, що прагне скасування чинної непрямої системи обрання президента, повідомляє Лівий берег.

Як пише Bloomberg, кандидат у віцепрезиденти виступив за відмову від колегії виборників і визначення результатів волевиявлення виключно за всенародним голосуванням. Проте визнав, що в нинішніх умовах така реформа поки не виглядає можливою.

У 2023 Волз як губернатор Міннесоти підписав договір, відповідно до якого штати зобов'язуються віддати свої голоси виборників переможцю загальнонаціонального голосування. Наразі таку ініціативу підтримують 17 штатів та округ Колумбія, чого не вистачає для зміни системи.

Представник кампанії Камали Гарріс наголосив пресі, що питання скасування колегії виборщиків не є одним із пунктів її програми.

Відповідно до опитувань, близько 60% американців хочуть обирати президента напряму, відмовившись від виборників. З критикою непрямої системи свого часу виступав і Дональд Трамп, називаючи її "катастрофою для демократії".

Проте за системи прямих виборів Трамп ніколи не був би президентом: у 2016 році він програв Гілларі Клінтон за кількістю голосів громадян, але виграв за кількістю виборників.