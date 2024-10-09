У німецькій армії відзначили прогрес у мобілізації до ЗСУ
Німецька армія бачить значний прогрес у наборі нових солдатів в Україні, повідомляє Європейська правда.
У Бундесвері кажуть про зростання кількості призовників з весни.
"Ми маємо уявлення про цифри українського набору. І вони значно зросли з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні", – сказав Крістіан Фройдінг, керівник спеціального штабу з питань України у Федеральному міністерстві оборони.
Українська армія також отримує більше боєприпасів, зазначив він.
"Артилерійська перевага росіян вже не така велика, як навесні; вона зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного", – сказав він.