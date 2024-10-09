Зеленський відвідає Хорватію для участі у саміті "Україна – Південно-Східна Європа"

Сьогодні, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибуде до Хорватії для участі в саміті "Україна - Південно-Східна Європа". Зустріч відбудеться в Дубровнику, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Index.

Захід організував Зеленський спільно з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Це вже третій саміт у такому форматі: перший відбувся в Афінах у серпні 2022 року, а другий - у лютому 2024 року в Тирані.

Головна мета зустрічі в Дубровнику - продемонструвати солідарність країн регіону з Україною, яка понад два з половиною роки протистоїть російській агресії.

Подія також збирає високопоставлених представників регіону, серед яких президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, президентка Чорногорії Яків Мілатовіч, президентка Косова Вьоса Османі, а також прем'єр-міністри Греції, Болгарії, Албанії, Північної Македонії та Боснії і Герцеговини.

Саміт "Україна – Південно-Східна Європа"

Попередній саміт "Україна - Південно-Східна Європа" відбувся 28 лютого 2024 року в Афінах, і на ньому був присутній президент України Володимир Зеленський.

У саміті взяли участь лідери Сербії, Молдови, Чорногорії, Греції, Румунії, Косова, Боснії та Герцеговини, Північної Македонії, Болгарії та Хорватії.

У вересні прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович оголосив, що Хорватія стане наступною країною, яка прийматиме саміт "Україна - Південно-Східна Європа", який відбудеться у жовтні.