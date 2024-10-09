Орбан назвав розширення ЄС пріоритетом для Угорщини, про Україну не згадав

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав розширення ЄС серед пріоритетів угорського головування у Раді Євросоюзу, однак жодним словом не згадав про Україну у цьому контексті. Про це він сказав під час виступу у Європарламенті, представляючи пріоритети головування Угорщини, повідомляє Європейська правда.

Говорячи про розширення, Орбан цілковито зосередився на регіоні Західних Балкан і особливо наголошував на необхідності членства Сербії.

"Одним з ключових пунктів угорського головування є розширення ЄС. Нам потрібен підхід до розширення, заснований на чеснотах, він повинен лишатися таким" , – сказав він.

За словами Орбана, угорське головування твердо переконане, що необхідно прискорити членство Західних Балкан.

"Це ключове питання для Європи, для її економічної, політичної, та геополітичної інтеграції. Задля вигоди для ЄС ми особливо повинні зосередитися на Сербії. Без приєднання Сербії до ЄС ми не можемо стабілізувати Балкани.

Поки Сербія не член ЄС Балкани лишаються нестабільним регіоном" , – наголосив угорський прем’єр.

При цьому він зазначив, що низка країн Західних Балкан технічно вже відповідають умовам вступу, в той час перешкоди, які лишаються, – політичні.