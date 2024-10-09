Засідання "Рамштайну" перенесли, визначають нову дату – джерела

Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися 12 жовтня, відклали. Нову дату визначають.

Про це повідомляє﻿ "Радіо Свобода" з посиланням на три джерела у штаб-квартирі НАТО.

Раніше стало відомо, що Байден відклав поїздку до Німеччини, під час якої мав взяти участь у засіданні "Рамштайну". Поїздку скасували через ураган, що бушує у Флориді.

У Пентагоні, коментуючи скасування поїздки Байдена, заявляли, що розглядають можливість перенесення засідання "Рамштайну". Поки офіційно про перенесення не повідомляли.

Раніше генсек НАТО казав про намір обговорити з президентом США на засіданні дозвіл для України застосовувати далекобійну зброю по військових обʼєктах у РФ.