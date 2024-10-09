Буданов безпосередньо керував звільненням агрегатного заводу у Вовчанську – ГУР

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов був присутнім на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Про це розповів командир підрозділу "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Лінукс в ефірі національного телемарафону, повідомляє Лівий берег.

"Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію" , – розповів розвідник.

Він додав, що одним із важливих факторів під час здійснення місії була чітка координація між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура –"Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Терор".

"Кожна з цих груп мала свою специфіку роботи, і загалом вдалось дотриматись цієї координації. Це завжди важливо в будь-яких підрозділах", – наголосив Лінукс.

За його словами, важливим етапом місії стало непомітне для ворога накопичення наших сил і засобів у районі проведення бойового завдання.

"Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю" , – зазначив розвідник.

Нагадаємо, наприкінці вересня у результаті спецоперації підрозділи Головного управління розвідки Міноборони повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства.

Територію агрегатного заводу передали під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об'єкта.

Наступного дня після звільнення заводу в полон взяли близько двох десятків окупантів.

Під час операції ГУР із зачистки Вовчанського агрегатного заводу російські командири змушували своїх солдатів чинити безнадійний опір прирікаючи їх на загибель.

У червні очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російські військові у Вовчанську лишаються заблокованими на одному з промислових підприємств.

Пізніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що російські війська, ймовірно, захопили весь Вовчанський агрегатний завод.