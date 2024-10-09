Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складу боєприпасів у Брянській області РФ
У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження складу боєприпасів у Брянській області Росії у ніч на 9 жовтня.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook.
Зазначається, що удару завдали підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Уразили 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Російської Федерації в Брянській області.
"За наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася просто неба", – йдеться в повідомленні.
Генштаб додає, що було зафіксовано вибухи на території об’єкта. Відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються.
"Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках", – зазначили у Генеральному штабі.