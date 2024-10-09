Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складу боєприпасів у Брянській області РФ

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження складу боєприпасів у Брянській області Росії у ніч на 9 жовтня.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу у Facebook.

Зазначається, що удару завдали підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Уразили 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Російської Федерації в Брянській області.

"За наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася просто неба" , – йдеться в повідомленні.

Генштаб додає, що було зафіксовано вибухи на території об’єкта. Відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються.