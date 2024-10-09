Зеленський прибув до Хорватії на саміт з країнами Південно-Східної Європи

Президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії на саміт "Україна – Південно-Східна Європа", він планує зустрітися з прем'єром країни Андреєм Пленковичем.

Про це він написав﻿ у Telegram-каналі.

"На саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" обговоримо міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, наше спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО" , – повідомив Зеленський.

З прем'єр-міністром Хорватії Зеленський планує обговорити продовження оборонної співпраці, реабілітацію українських військових, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.