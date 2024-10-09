Власник Vodafone Україна єдиним подався на аукціон з приватизації ОГХК

Компанія "Цемін Україна", яка належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову, виявилася єдиним учасником аукціону з приватизації АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія". Про це йдеться на сайті Prozorro.Продажі, повідомляє ЛігаБізнес.

Хасанов – власник холдингу NEQSOL, куди входить, зокрема, Vodafone Україна.

Стартова вартість ОГХК становила 3,90 млрд грн, а "Цемін Україна" запропонувала 3,94 млрд грн.

Регіональний директор NEQSOL Володимир Лавренчук сказав, що холдинг чекає на завершення процесу приватизації та оголошення офіційних результатів відповідно до чинних процедур.

Відповідно до порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації, у випадку подання менше ніж двох заяв про участь в торгах, орган приватизації повинен протягом п'яти робочих днів з дня формування протоколу ухвалити та опублікувати рішення – продається актив чи ні.

За словами Лавренчука, NEQSOL розглядає ОГХК як стратегічну інвестицію.

"NEQSOL Holding [...] у разі визнання переможцем планує разом із виконанням усіх приватизаційних зобов'язань, що охоплюють соціальні, екологічні та технічні аспекти, реалізувати плани щодо модернізації, розробки нових продуктів з використанням глибокої переробки сировини та розширення на глобальних ринках" , – сказав він.

Об'єднана гірничо-хімічна компанія – один із найбільших у світі виробників титанової сировини, який має 4% світового ринку та входить до першої десятки у світі за обсягами виробництва. Є лідером із випуску ільменітового, рутилового та цирконового концентратів в Україні та Європі.

Має дві філії: Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (родовище Малишевське, Дніпропетровська область) й Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (родовище Межирічне, Житомирська область).

NEQSOL – група компаній, яка на 100% належить Насібу Хасанову з Азербайджану. Група розпочала свою діяльність із нафтогазової галузі на початку 1990-х років, її підприємства консолідовані у рамказ двох компаній – Nobel Oil E&P і Nobel Energy. Перша займається розвідкою та видобутком, друга надає послуги для нафтогазових операторів.У 2005 році NEQSOL зайшов в телекомунікаційну галузь, придбавши Bakcell в Азербайджані.

У 2019-му NEQSOL викупив у росіян Vodafone Україна, другого за величиною оператора мобільного зв’язку в країні.

Холдинг також присутній на ринку будівельних послуг та матеріалів, займається виробництвом цементу та супутніх матеріалів. Компанія Norm, заснована в 2013 році, є найбільшим виробником цементу на Південному Кавказі.