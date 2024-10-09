Прем'єри Польщі та Чехії на зустрічі в Празі обговорюють допомогу Україні

У середу у Празі тривають чесько-польські міжурядові консультації на чолі з премʼєр-міністрами обох країн Петером Фіалою і Дональдом Туском. Під час міжурядових переговорів обговорюється, зокрема, допомога Україні, повідомляє Укрінформ.

"Чеська сторона повідомила, що уряди обговорюватимуть транскордонне співробітництво, енергетичну безпеку, співпрацю у сфері атомної енергетики, транспортної інфраструктури, міграції, захисту від повеней та інші ключові геополітичні питання. Також обговорюватиметься питання підтримки України, а також підготовки Польщі до головування в Раді ЄС наступного року" , - йдеться в повідомленні.

За результатами консультацій відбудеться пресконференція премʼєрів Фіали і Туска.

Це девʼяті за ліком чесько-польські міжурядові консультації. Останні консультації між Прагою і Варшавою відбулися в липні минулого року у місті Катовіце (південь Польщі) за участю тогочасного премʼєра Польщі Матеуша Моравецького.

Нагадаємо, радники з питань безпеки Польщі та Чехії під час дискусії в рамках Варшавського безпекового форуму висловили переконання, що партнери України повинні забезпечити її перемогу над Росією, для якої лише поразка в цій війні може стати шляхом до перетворення на демократичну державу.