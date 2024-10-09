У Торецьку динамічні бої, ситуація змінюється щогодини – речниця ЗСУ

Російські війська продовжують просування в міській забудові Торецька по вулиці Центральній, в місті тривають важкі динамічні бої. Про це заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Ситуація незмінна - ми стримуємо ворога на вулиці Центральній... Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години" , — зазначила Бобовнікова.

За її словами, ворог також намагається штурмувати українські війська в районі Часового Яру, Торецька, Нью-Йорка і на Сіверському напрямку.

Говорячи про тактику ворога, речниця зазначила, що загарбники застосовують тактику малих груп і вкрай рідко використовують техніку.