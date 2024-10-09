У Торецьку динамічні бої, ситуація змінюється щогодини – речниця ЗСУ
Російські війська продовжують просування в міській забудові Торецька по вулиці Центральній, в місті тривають важкі динамічні бої. Про це заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Ситуація незмінна - ми стримуємо ворога на вулиці Центральній... Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години", — зазначила Бобовнікова.
За її словами, ворог також намагається штурмувати українські війська в районі Часового Яру, Торецька, Нью-Йорка і на Сіверському напрямку.
Говорячи про тактику ворога, речниця зазначила, що загарбники застосовують тактику малих груп і вкрай рідко використовують техніку.
"Переважно вони намагаються штурмувати маленькими групками по 3, 4, 5 осіб, які зазнають значних втрат. Хтось тікає, хтось повертається назад, і вони знову й знову нас штурмують", - зауважила речниця, додавши, що проти Сил оборони воюють переважно кадрові піхотні частини російської армії, спецпідрозділи та артилерія.